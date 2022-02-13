2022台灣燈會推出的限定商品「虎尾燈」意外暴紅，原本一條賣299元，由於一開賣就被秒殺，蝦皮代購行情甚至飆到一條要價750元，高雄市政府緊急與廠商協調增加出貨，將再加開第二場網路預購。

今年台灣燈會在高雄衛武營及愛河灣舉辦，負責燈會商品開發的高雄市立歷史博物館與「天晴設計事務所」合作，打破以往紙雕提燈概念，以充氣氣球做成尾端會發光的「我最搖擺-虎尾燈」，由於老虎尾巴造型可愛、還會發光，一推出就暴紅。

這款虎尾燈除了在燈會現場造成搶購，連外縣市民眾也搶著要，因此意外在網路上造成轟動，但因限量商品不易搶購，網路交易平台售價飆漲，原本一條售價299元的虎尾燈，蝦皮代購行情已飆到一條750元。

高雄市文化局已經在8日加開網路預購，不過1500組馬上又被秒殺，高雄市立歷史博物接受媒體訪問時表示，沒想到虎尾燈會這麼受歡迎，已緊急與廠商協調增加出貨，除了持續在高雄燈會4個紀念品販售點限量販賣，預計將再推出第二波網路預購。