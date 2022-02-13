110學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組8強複賽13日點燃戰火，本季至今全勝的南山高中，首戰面對高苑工商，上半場高苑強勢攻擊禁區，讓南山只以41比38小幅領先，下半場南山調整防守策略，加上第3節拉出一波15比0攻勢，南山終場90比81持續本季不敗金身，笑奪9連勝。

對於上半場戰況膠著，南山教頭許時清指出，球員前兩節以為自己是P. League+新竹街口攻城獅，高三球員吳志鍇就是禁區守護神辛巴，可以一人在禁區擋住高苑的攻擊，防守心態上有點太省力。讓對手可以輕鬆投籃，得再加強調整，所幸是第一場，可以即時發現問題修正，他也笑說：「要趕快把辛巴交易出去，把志鍇本尊換回來。」

至於對自己在禁區防守的信任，吳志鍇開玩笑說：「挺累的！我想辛巴身材沒我那麼細吧！」但吳志鍇也樂於擔起高三學長的責任，協助、帶領學弟朝4強、冠軍衝擊，他補充：「高中生涯最後一年了，不想留下遺憾，一定要比上一季的名字再進步，對於後續挑戰，還是平常心面對，但防守仍需要隊友也一起協助。」

8強複賽與賽8隊進行單循環賽，17日大會休兵一天，許時清表示，期待可以越快確定晉級4強當然再好不過，吳志鍇則說，球隊也有全勝晉級4強總決賽的目標，但大家場上心態不能太快鬆懈，「這場比賽我們在下半場奠定雙位數領先，但因為一度又鬆懈下來，最後讓高苑只以9分差落敗，防守心態必須更積極。」

此役南山張傑程、宋昕澔各拿下21分，南山「辛巴」吳志鍇17分、9籃板、5抄截、4助攻，葉惟捷13分；高苑謝侄豈27分全場最高，並抓下11籃板，郭俊言10分、11籃板同樣有「雙十」演出，羅宇翔18分、9助攻、7籃板。