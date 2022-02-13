被冒名賣藥、代言博弈盜用肖像權 邰智源怒了：這些人沒好下場

某中藥生髮皂廠商疑盜用藝人邰智源肖像在臉書廣告，邰智源經紀人8日至新北市刑警大隊報案，提告貼文廣告的廠商涉侵害肖像權，12日又有《木曜4超玩》的粉絲發現，有博弈網站同樣用邰智源宣傳，對此，邰智源尚未決定是否對該博弈網站提告。

「大家都知道我經常熬夜拍戲，壓力大到掉髮，擔心自己變成地中海了，」該則臉書廣告以邰智源第一人稱口吻，標榜中藥生髮皂功效，期藉邰的人氣達到推銷效果。邰智源未曾授權讓他人使用其個人照片，甚至以其的名義大力推薦，邰智源的經紀人8日出面向警方報案，希望不要造成無辜民眾受騙損失。

12日又有《木曜4超玩》的粉絲發現，有博弈網站同樣用邰智源宣傳。（翻攝）

12日又有《木曜4超玩》的粉絲發現，有一個博弈網站宣稱「木曜4阿公-邰智源強力推薦，加入獎金送不完」，以邰智源的名義大打廣告，對此，邰智源尚未決定是否對該博弈網站提告。

邰智源日前自行錄製一段影像說，自己並沒有代言任何中藥材的洗髮精或是洗髮皂，強調「這是騙人的」；他也打趣地說，你們現在看我留鬍子，會不會又說要出新的生鬍水廣告，要不然就是刮鬍刀，他也呼籲粉絲們，不要相信這些來路不明廣告。

邰智源最後也提及，希望這些仿冒或是詐騙集團，自己檢討一下，因為騙人的人，最後的下場都很慘。