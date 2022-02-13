雲林縣文化景觀虎尾央廣在2013年遭誤拆的遺跡之一。（周麗蘭攝）

虎尾央廣是央廣的第4座分台，於1969年興建、1972年開播、2013年搬遷，歷史價值為兩岸對峙時期台灣對中國大陸進行短波廣播戰略工作的電台，2014年登錄為雲林縣文化景觀。（周麗蘭攝）

虎尾央廣維持9年前被開拆的現狀，不時有民眾前去憑弔。（周麗蘭攝）

雲林縣文觀處長陳璧君（左二）日前帶領文化部官員現場踏查，盼央廣數位影音基地計畫有萌芽機會。（文觀處提供）

遭前雲林縣長蘇治芬任內2013年誤拆的中央廣播電台虎尾分台，主體機房、憲兵宿舍、庫房、碉堡等建物遭剷除，縣長張麗善上任後規畫作為「虎尾央廣數位影音基地」，連續3年向文化部提案未成功，文化觀光處長陳璧君表示，會繼續努力讓中央看見它的價值。

雲林縣政府2012年審議通過把央廣虎尾分台登錄為文化景觀，2013年卻擅自拆除主建物，引起輿論撻伐後縣府停拆，改推「廣播紀念園區」，曾遭監察院糾正，9年來現址保持被開拆的外貌，目前如廢墟。

張麗善上任後再以「虎尾央廣數位影音基地 」為願景，向中央爭取2億元修復再利用經費，引進視音產業進駐，施作前期整頓工程，文觀處在現場豎立歷史事件說明看板。

文觀處長陳璧君表示，虎尾央廣數位影音基地修復再利用工程能讓雲林縣發展5G影視音匯流產業，諸如數位影活動VR、AR、MR，異地共演、異地同步直播，甚至發展跨時空領域的浮空投影技術，將是影視音展演體驗、教育推廣、人才培育的民間交流平台。

陳璧君說，虎尾高鐵特定區的新城鎮樣貌日趨成熟，虎尾央廣數位影音基地計畫申請3年仍未獲中央青睞，近2.1公頃的央廣成治安死角，希望文化部能在未來的補助計畫把「文化景觀-中央廣播電台虎尾分臺」納入優先考量。

日前文化部次長蕭宗煌率10餘人視察布袋戲傳習中心及虎尾建國眷村工程進度的空檔，陳璧君再帶領官員現場踏查，盼該案有萌芽機會。

中央廣播電台虎尾分台是央廣的第4座分台，於1969年興建、1972年開播、2013年搬遷，歷史價值為兩岸對峙時期台灣對中國大陸進行短波廣播戰略工作的電台，2014年登錄為雲林縣文化景觀。