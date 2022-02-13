據調查，超過八成（83％）企業認為疫情加速了數位轉型，實際也顯示，數位轉型成功的企業出現利潤平均增長率為其它企業的兩倍，更有兩倍的機會能夠延續所創造的價值。然而，波士頓顧問公司（BCG）指出，2021年全球僅有三成五（35％）、約1/3的企業達成數位轉型目標，絕大多數企業（76％）面臨產業和消費者轉變、迫於成本考量、創新壓力，苦苦追趕數位轉型。

為了掌握數位轉型在後疫情時代的關鍵趨勢，BCG調查訪問了已展開數位轉型的全球大型企業860位執行長與高階主管，進而公布《全球數位轉型調查報告》，並與歷年調查結果加以比較。報告重點，除了解全球企業的數位轉型進度，更突顯轉型成功的各項好處。

BCG指出，轉型成功企業在後續進行永續變革的成功率，相較轉型滯後企業（woe-zone companies）平均高出 1.5 倍。在營收達 250 億美元或以上的大型企業中，這一差距更上升到 2.1 倍，「這突顯了數位轉型的巨大優勢」。

BCG董事總經理暨全球合夥人徐瑞廷表示，「數位轉型成功的益處，不僅是在短期帶來財務績效，而是讓企業在中期有能力擴展數位解決方案，超越技術層面的改進，進一步追求創新和成長。」

BCG調查顯示，2021年有35％的企業成功實現了數位轉型目標（Win-zone companies），2020 年時的比例則為30％；而那些尚未達成目標、卻已創造價值的轉型中企業（worry-zone companies）的2021年佔比則攀升到52％，2020年則為44％；至於目標達成率不到一半的轉型滯後企業比例則從26％下降至約13％。

此外，該調查也發現，成功轉型的企業透過數位轉型平均創造了21％的息稅前利潤（EBIT）增長率，而轉型滯後企業的EBIT平均增長率僅為10％。