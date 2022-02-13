近日有消息指出，大陸「直播一姊」、涉嫌逃稅問題而被強制從直播界「登出」的薇婭，正在謀求復出，最晚或於3月在淘寶重新開播。

36氪原因一名業內人士報導，薇婭的店鋪會在淘寶恢復上線，未來仍舊以直播的形式展開工作，帳號名稱和粉絲不會改變。

據薇婭所在公司謙尋文化前員工透露，薇婭於2021年12月停播後，其直播團隊也並未解散或者裁員，在放假一周後就恢復了工作，目前暫時服務於其他主播。

而且在近期，點淘（淘寶直播APP）內，一個名叫「蜜蜂驚喜社」的帳號開始直播，熟悉薇婭的粉絲發現，這些開播主播都是此前出現在薇婭直播間的助播，「薇婭回來了」的消息也開始在粉絲群內流傳。

儘管行業內不少人都聽聞了薇婭復出的消息，但政策方面目前並無新的變動。一名接近浙江稅務機關的業內人士指出，「第四波對於主播和機構的懲處仍未結束，針對逃稅主播的處罰，目前也並沒有鬆動的跡象。」

「薇婭逃稅事件」要追溯到近兩個月前。2021年12月20日，據新華社報導，杭州市稅務局稽查局對網路主播黃薇（網名：薇婭）涉嫌偷逃稅問題進行了查處。經查明，網路主播黃薇在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款人民幣（下同）6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

除了稅務行政處理處罰，據中國新聞網報導，公佈處罰結果當日，淘寶APP已找不到薇婭直播間，對此，淘寶客服表示，因違反相關規定，該主播帳號已被凍結，但相關店鋪尚未被封。當日晚間，薇婭微博帳號、淘寶店鋪均被下架處理。隨後，薇婭全網帳號均被封禁。

薇婭的停播，對依賴她賣貨、尤其是此前已經備好大量商品的商家，形成了較大衝擊。當時不少合作商家都備了百萬級別的貨品，並定制了專屬薇婭的規格，停播使得他們面臨頗大的銷貨壓力。

處罰結果公佈後，薇婭及其丈夫董海峰先後發佈致歉聲明。此外，一張薇婭事業部資訊通知群截圖也在網路上流傳，薇婭經紀人王斯（古默）發言表示，「接下來請大家先行回家休息，在此期間工資照發」，經證實，此圖片消息屬實。