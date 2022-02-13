在2009年推出風靡全球的電玩「憤怒鳥」的芬蘭電玩開發商Rovio，雖然11日公布第四季淨利低於預期，但仍大幅成長一倍，並看好今年營收強勁成長，激勵股價創一年新高。

Rovio股價11日收盤大漲10.7％報7.75歐元，連續三個交易日走高。

Rovio第四季淨利，主要在其銷售排行前三名的電玩帶動下，年增106％至620萬歐元，但低於市場預估的740萬歐元。營運獲利年增75％至1310萬歐元。

至於第四季營收年增15％至7890萬歐元，高於市場預估的7420萬歐元。

其熱賣的前三名電玩均是憤怒鳥系列，分別為「憤怒鳥2」、「憤怒鳥-夢幻爆破」（Angry Birds Dream Blast）和「憤怒鳥-朋友」（Angry Birds Friends）。

執行長諾曼德（Alex Pelletier-Normand）說：「我們以多款受歡迎的線上遊戲帶來的正成長動能去展開新的一年。」

他強調，公司全部七間工作室都在開發新電玩，讓整體的電玩業務能健康成長至明年。

Rovio在1月推出新款手遊「憤怒鳥-新冒險」（Angry Birds Journey），並且收購土耳其的電玩開發商Ruby Games，可讓公司業績火力全開，因此看好今年營收將強勁成長。

但Rovio表示，由於公司一直依賴投資來推動業績成長，這會導致今年的營運獲利將低於去年。因為首季要進行收購，並增加廣告與行銷等支出來吸引玩家，這些投資金額估計會占電玩營收約40％。

為了不把業務過度集中在某一款電玩上，Rovio不斷把電玩產品多元化來推動業績成長，包括收購Ruby Games和為卡通「嚕嚕米」（Moomins）推新手遊。

Rovio的2021年配發股利額度，跟2020年一樣，維持在每股0.12歐元不變。