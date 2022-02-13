苡琍以C奶巨峰和蜜桃臀聞名。（JKF提供）

苡琍熱愛模特兒工作。（JKF提供）

苡琍有8年模特兒經驗的她獲不少演出機會。（JKF提供）

人氣網紅苡琍（Hana）以C奶巨峰和蜜桃臀聞名，她日前擔任《JKF》2月封面女星，化身空姐，胸器外露邀請粉絲上機起飛。

苡琍身份多元，除模特兒之外，也有電影和歌曲推出，因為有鄰家女孩的外型清新可人，身材好也能接受大尺度的演出，因此貴人無數，曾參與藍正龍電影《傻傻愛你，傻傻愛我》與歌手黃明志〈愛你也愛他〉MV演出，讓她直呼幸運。

有8年模特兒經驗的她獲不少演出機會，但這一行的職業傷害就是要處在高壓的環境裡，想到JKF女郎每個發育都這麼好，漂亮又年輕，時時有危機意識，面對競爭的壓力和網路偏激留言，坦言需要有很強的心臟或神經大條才能面對。

不過，她覺得現在的生活是人生最開心的一段時間，「因為模特兒界是殘酷的，更多的嫩妹竄起幾年後我也不接拍照工作，所以更珍惜現在創造好作品！」所以從小有音樂夢想的她，常在IG分享自彈自唱的影片，還創作台語歌〈孔雀餅乾〉描述思念阿嬤親暱的情感，頗受網友好評。

她在第3屆百大女郎票選活動中，以33萬票拿下第14名，票選期間可是「佛系拜票」，因此有這樣的成績讓她暗自開心好幾天。

苡琍說：「知名度和人氣是現在最需要的，之前34因為會帶來更多的邀約和合作的機會，新的一年期待被工作填滿，滿足自己愛工作的慾望。」