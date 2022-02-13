位在花蓮縣的台11丙線全長約18公里，是吉安鄉通往壽豐鄉的聯外道路，沿線筆直寬敞，且車流量少，因此有不少砂石車會選擇行駛，避開台9線的車潮。不過，網路上今卻流傳4部機車趁凌晨夜深人靜，佔據道路，玩命飆速，甚至還有騎士仰躺騎車，畫面令人怵目驚心。警方雖未接獲相關報案，不過仍調閱路口監視器，以車追人，並已掌握特定對象，全案將依涉嫌公共危險罪調查偵辦。

網路上今流傳一支影片，今日凌晨2時許，位於台11丙線壽豐鄉豐坪路3段上，有4名機車騎士，佔用車道，同時起步向前狂飆，其中有1名男子沒有配戴安全帽，甚至還另名男子，整個人全身後仰，以特技方式在飆車，雖然4人均平安抵達終點，不過如此危險的行徑，也讓人不禁替他們捏把冷汗。

由於該影片很快就流傳在網路上，引起熱議，負責該轄區的吉安警分局表示，有關通訊群組流傳影像，13日凌晨在豐坪路3段有機車危險駕駛行為，目前並未接獲相關報案，不過經調閱沿線路口監視器，已鎖定相關涉案人並依法偵辦，同時也會加強該路段巡邏稽查。

吉安分局副分局長盧廣勳表示，依道路交通管理處罰條例第43條規定，2部以上車輛在道路上競駛危險駕車者，最重可處9萬元罰鍰，吊銷駕照及吊扣牌照，同時也可能觸犯刑法公共危險罪，最重可處5年有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。