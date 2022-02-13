前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於台北市長選舉，民進黨有林佳龍和陳時中浮上檯面，前民進黨立委郭正亮認為，陳時中有一個危機，就是當他卸任指揮官之後，還有新聞嗎？對議題造勢有能力嗎？對市政熟悉嗎？真的要打問號；且若被媒體批評，能回應「居心叵測」嗎？講這種話大概就落選了。

民進黨立委何志偉11日為衛福部長陳時中成立北區後援會，力挺陳時中出戰台北市長。民進黨台北市議員王世堅則透露，自己心中最理想的人選是前交通部長林佳龍。

對此，前民進黨立委郭正亮13日在《新聞大白話》指出，林佳龍民調要追上陳時中，就一定要表態競逐台北市長，一定要表達意願，民調就有機會超越陳時中。林佳龍臉書粉絲將近67萬，民進黨立委沒有人到這個數字，且還有時間衝刺，還要發表市政看法。

郭正亮分析，陳時中有一個危機，就是當他卸任指揮官之後，還有新聞嗎？對議題造勢有能力嗎？對市政熟悉嗎？真的要打問號，因為很少看過陳時中對市政議題有高明的見解。陳時中並不是對政治了解的人，市長不是只有防疫，是全方位的，一講錯就完了，一定會被圍攻。

郭正亮直言，不要以為陳時中民調高，等他離開指揮官的位置，開始對市政發表看法，就會發現是外行。所以一定一開始準備政策團隊、預算團隊，迅速進入狀況。這部分的能力，林佳龍遠高於陳時中。

國民黨新北市議員葉元之認為，通常政務官參選，有些人的官架子會讓選民很討厭。陳時中曾經說記者問某個問題是居心叵測，如果這樣和選民互動，「居心叵測」、「不要太不滿」、「大可不必」，選民會氣死。另外脫口罩唱歌，有沒有出面道歉？沒有。這樣的態度去選舉，會有幫助嗎？會扣分吧。只是現在沒有進入選戰模式，不會反應在支持度上，一旦進入選戰模式，就完蛋了。

葉元之推測，民進黨應該就是提名陳時中了，除了還陳時中人情之外，陳時中比較無害，即使選上也不會影響其他派系的利益。不過林佳龍很想選，包括自己做民調，王世堅也幫林佳龍講話，如果沒有要選，難道王世堅夢到？應該是有運作，但很難，所以林佳龍可能會選新北，台北就是陳時中。

郭正亮也證實英系已經幫陳時中在台北設立辦公室，不過陳時中目前還是指揮官，媒體對他還是有點敬意。當成為候選人，記者為何還要客氣？媒體互動絕對不是現在這種氛圍。國民黨當然希望陳時中選台北市，但陳時中當選的可能性遠比林佳龍低；新北誰去選都不會上。

郭正亮坦言，民進黨如果一定要還陳時中人情，那也沒辦法，只能說勝選機率不高、非常低。他也補充，防疫是單向訊息提供，但作為候選人，若被媒體批評，能回應「居心叵測」嗎？講這種話大概就落選了。