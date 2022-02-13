跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)傳出將在2月17日召開會議討論台灣、中國大陸及厄瓜多的新入會申請案。行政院發言人羅秉成今日表示，我方不多做評論，但會密切關注各項進展。

羅秉成說，爭取加入CPTPP，是台灣當前重要的經貿政策，政府相關單位均密切注意進展，爭取各會員國支持。

羅秉成表示，有關傳聞CPTPP將於17日召開會議討論台灣、中國、厄瓜多的新入會申請案部分，因CPTPP一向不對外宣布開會時間及議程，因此不作評論，但會密切關注各項進展。