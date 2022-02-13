今年情人節正好是國際癲癇日，台南市癲癇之友會3年前喊出「打造台南成為友善癲癇城市」，隔年舉辦全台癲癇症高峰會，13日趁在紀念節日前夕，請來病友贈花感表達對家人、照護者與支持者的感謝。

台南市共有1萬8000人癲癇患者，約占全市人口的1％，這些患者一般時候與常人無異，一旦發作卻會突然倒地抽搐，年輕的患者經常在學校發病，因為嚇到同學而頻遭誤解。

台南市社會局表示，打造友善癲癇城市，首要突破癲癇迷思，例如常有人誤解癲癇發作時要含湯匙，其實是錯誤認知，台南市癲癇之友協會未來將利用拍攝的宣導短片作社會教育。

台南市神經外科醫師周孟樂同時也是癲癇症患者，他在對抗癲癇病魔之餘，同時在醫療上作出貢獻，是全台首位獲得亞太、全球雙料金光獎得主，他以親身經歷鼓勵癲癇病友，盼台南市創造友善無障礙的社會環境。

國際癲癇日定在每年2月的第2個周一，今年適逢西洋情人節，台南市癲癇之友協會13日舉辦病友贈花感謝儀式，台南市長黃偉哲出席表達對癲癇症患者的努力相當感動，並感謝扶輪社長期支持癲癇之友。

黃偉哲表示，癲癇病因雖然還在研究，事實上，病友平時也能夠過跟正常人一樣的生活，除了台南打造友善癲癇城市，更盼與全台的各縣市連線，在他們生命中需要的時候，適時給予關懷。