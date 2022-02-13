女星艾莉絲（本名曾莉婷）出道超過21年，42歲的她外貌還是維持得很好，絲毫不像是生過一對兒女的模樣；最近艾莉絲分享春酒扮裝趴的美照，特地穿上15年前的空姐裝，單手遮胸自曝「釦子快炸開了」，依舊性感撩人，讓粉絲看了臉紅心跳。

艾莉絲12日在IG限時動態曬出公司春酒玩嗨的照片，當天主題服裝要打扮各行各業人士，她特地穿上15年前為了主持晚會活動訂製的空姐服，一套精緻典雅的白色套裝，頭上還有一頂藍色小帽，超合身剪裁完美呈現她的曼妙身材。

艾莉絲春酒穿上15年前的空姐裝，害羞透露釦子快炸開。(圖/ 摘自艾莉絲IG)

照片中艾莉絲一手遮住胸前露出羞澀的神情，她更自曝「雖然釦子快炸開了」，儘管沒有露出快炸開的狀態，但已經足夠讓粉絲充滿遐想；最後艾莉絲也悄悄許願，「希望15年後還穿得下」，像是自信喊話要繼續保持窈窕曲線。

過去艾莉絲曾為愛淡出演藝圈，但和日籍前夫只維持4年婚姻關係，在恢復單身後帶著女兒旅居法國創業，也幸運地遇到現任丈夫英國外交官馬培迪，婚後生下一個兒子，現在是個幸福人妻、人母。