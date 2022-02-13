香港疫情嚴峻 傳初步確診個案新增破3千例 16:432022/02/13 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港單日新增確診病例屢創新高，據港媒消息指，至昨（12日）初步確診個案增加破3千例。圖為亞皆老街遊樂場流動採樣站有數百市民排隊檢測。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港新冠疫情持續嚴峻，單日新增確診病例屢創新高，據港媒消息指，至昨（12日）初步確診個案增加3000例，再破紀錄。 香港疫情快速發展，香港衛生署衛生防護中心昨（12日）公布新增1514例確診，初步確診超過1500例，過去一周有3天累計超過破千個案。1514個案中有5例是輸入，其餘1509例均為本土病例。 香港增1514例確診 暫不考慮封城 新北＋7 砂石場家聚3童確診 兩校停課14天 #新冠肺炎 #大陸 #香港 #確診 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸新增本土確診病例28例 涉及5省廣西最多 16:192022/02/13 兩岸 日翊、農家樂足跡重疊 將驗血清抗體 04:102022/02/13 焦點要聞 防疫情進入校園 高雄14日開學 家長、師生有症狀者不得入校 15:042022/02/13 生活 台南確診父子檔 匡列後跑去喝「鮮魚湯」 業者回應了 08:442022/02/13 生活 苗栗＋5 揭砂石司機疫調說謊 竹科聚鼎員工確診 急篩299人 04:102022/02/13 焦點要聞 日F-15戰機失聯墜海 日方證實1機組員死亡 08:562022/02/13 軍事 潔淨能源預料持續吸金 08:042022/02/13 財經 美日韓外長聯合聲明 強調台海和平穩定重要性 15:252022/02/13 國際 竹縣新增1本土個案 苗栗3確診者過年回娘家 外婆染疫 11:522022/02/13 生活 台灣頭尾兩樣情 這地方日照「1天只有43秒」 11:542022/02/13 生活 日本將放寬外國人入境 傳2類人先適用 11:532022/02/13 國際 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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