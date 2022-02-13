香港新冠疫情持續嚴峻，單日新增確診病例屢創新高，據港媒消息指，至昨（12日）初步確診個案增加3000例，再破紀錄。

香港疫情快速發展，香港衛生署衛生防護中心昨（12日）公布新增1514例確診，初步確診超過1500例，過去一周有3天累計超過破千個案。1514個案中有5例是輸入，其餘1509例均為本土病例。