數以千計親政府群眾今天在委內瑞拉首都卡拉卡斯遊行，以示支持總統馬杜洛（Nicolas Maduro）；同時另場規模較小的反對派集會也在街頭舉行。

法新社報導，數以千計查維斯派（Chavista）群眾隨著鼓聲和騷莎音樂（salsa），沿著卡拉卡斯（Caracas）街頭前進，隊伍綿延約14公里。「查維斯派」以委國已故總統、激進左翼領袖查維斯（Hugo Chavez）命名。遊行隊伍中有人高舉布條，上面寫著：「查維斯定調（施政方向），馬杜洛掌舵。」

馬杜洛政府動員執政黨，並透過包車方式將全國各地不同年齡層的支持者帶來首都，參加「世界青年日」（World Youth Day）大會。

一名參加遊行的26歲民眾告訴法新社：「受到激勵的年輕人正在追夢，並繼續為家園奮鬥。」

馬杜洛在歡呼聲中為遊行作結，他說：「我請求你們（年輕人）幫助我…反對貪腐和官僚主義…我誠心請求你們協助。」

馬杜洛在2018年總統大選中連任，但選舉結果遭反對派抵制，也未獲部分國家承認，尤其是美國；華府支持委國反對派。

另一方面，卡拉卡斯今天也出現約500名反對派支持者，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）也親自參加集會。

瓜伊多呼籲，在野黨派因分裂而在去年11月的地區選舉遭受挫敗，所以大家應該團結起來。

他說：「我們今天矢言戰鬥...我們必須加強團結。」他並承諾重振街頭示威運動。在2019年，街頭示威曾震撼委國政府，但最終仍宣告失敗。

他強調：「我們將回歸…得以伸張自由的地方，那就是街頭。」