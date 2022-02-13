台北市副市長黃珊珊日前談論攤販精進計畫時，提及前總統馬英九擔任台北市長時曾說從未在攤販買過東西，引發各關注。國民黨立委洪孟楷直言，馬英九可能沒想過卸任市長這麼久了還會被消費，「真是台灣奇蹟」，他更透露，在去年底的一場活動中，他發現當時馬英九腳上穿的球鞋有很多修補的痕跡，他更忍不住直言，「接地氣不是嘴巴說」。

洪孟楷今天(13日)在臉書上表示，接地氣不是嘴巴說！這是馬英九的鞋！一路以來確實始終如一。他指出，馬英九大概沒想過，卸任市長快16年還會持續被消費，過去8年馬總統執政會被消費、會拉來救援，現在連市長時期也可以消費，真是台灣奇蹟。

洪孟楷還PO出一張照片並透露，在去年底一場活動中，自己有幸在馬前總統旁邊，當他站在台上宣講時，自己在旁邊看到順手拍下來的照片。洪孟楷很訝異，身為國家前元首人，腳下的鞋竟然有如此多修補痕跡，而且這雙鞋也不是第一次穿，早在之前就公開穿了好多次，「一雙實用的球鞋被如此珍惜，真的很接地氣」。

洪孟楷感嘆，身為國家前元首，要過好的生活品質絕對可以，但他吃的、用的、穿的都是重視實用不重表面，更不追求名牌，這點眾所皆知。也許有些人會覺得這樣窮酸，或許有些反對者會嘲諷，「但這就是他的真，他大概沒想到台上站在身旁的我會注意到腳下的這雙鞋，不知道這樣公開出來，馬前總統會不會不好意思，但當有人質疑他離人民太遠，我一定要為他講點真話」。

洪孟楷更說，政治是為眾人服務，從政的目的是讓國人有更好生活，不需要造假抹黑來墊高自己，更不應該拿全然不是事實的言論來「馮京變馬涼」，接地氣不是嘴巴說，馬英九卸任之後回歸平民生活，所吃、所用都跟我們沒有兩樣，才能真正苦民所苦、體恤民情、感同身受！台灣需要講真話的人，更要堅持為真相捍衛的人。