台北市停車大不易，常見民眾繞路找車位或在停車場外排隊苦等，市長柯文哲有意調高費率解決車輛久佔問題，北市停車管理工程處年後公告新版收費草案，未來公有停車場和停車格，只要使用達9成以上，收費上限將視情況自60元以上，每小時一口氣向上調20元，至80元、100元不等，最高150元，該草案經市府確定後，將送北市議會審查。

台北市有250座公有停車場、5萬格路邊汽車位，但供不應求，柯文哲下令檢討費率提高停車周轉率。據台北市政府公報內容，未來公有停車場收費費率自治條例中，計時收費級距將從原先10元至60元的6個級距，調整成10個級距，新增每小時80元、100元、120元及150元。

停管處營運科長羅至浩解釋，修法目的是解決特定路段停車問題，避免收費達上限仍有佔用、排隊停等問題，倘若每小時僅增加10塊意義不大，才設計每半小時增加10塊，同時為減少法案修正頻率和提升施政彈性，才額外新增150元。

羅至浩強調，並非修法後所有路段都會調高停車費，僅會針對停車使用率達90％以上，即使每小時收到60元仍一位難求的特定路段和停車場， 如長春路、吉林路、西門及信義商圈，及特定時段會過度壅塞之處，包括迪化年貨大街、信義百貨商圈，視情況每半年檢討一次。草案內容府方尚在考量，確定後會送議會審查，最終版本可能會與現在有所出入。

有民眾擔心政府帶頭漲價恐連帶影響民間價格，羅至浩則說，民營價格普遍高於公有，以市場機制來說，若公有停車場過於便宜一下就停滿，其餘車輛就會湧入民營停車場，但調漲費率後，民眾認為兩邊都貴，反而會選擇搭大眾運輸，有助調整周邊停車狀況；且費率調漲只限極少路段，應不致影響整體費用。