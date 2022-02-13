By2的妹妹Yumi（孫雨）去年被捲入王力宏婚變風波，在微博與李靚蕾隔空開戰，也因輿論初期一面倒而選擇輕生讓工作室發聲明，幸好緊急送醫後已無大礙，隨著北京冬奧進行，Yumi跟風前往滑雪場「挑戰高難度」，卻又不慎讓手受傷了，讓一票粉絲心疼。

近日北京冬奧造成全球關注，尤其是谷愛凌，父親是美國人、母親谷燕則為北京的前滑雪教練，在美國出生的她代表大陸出賽，奪下北京冬奧女子自由式滑雪跳台金牌後，一舉一動都受到矚目，連Yumi日前在Instagram寫下因為谷愛凌選手的關係，讓她更喜歡滑雪了；而她在社群分享前往滑雪場照片，沒想到最近進一步挑戰高難度的滑雪技巧時，不小心讓自己受傷了，從照片中可以見到她左手靠近虎口的地方出現明顯紅腫，還拍下有一位穿著白袍的人站在眼前，似乎是醫生正在就醫的畫面，隨著照片曝光讓粉絲相當擔心。

隨著傷勢曝光，粉絲前來留言「安全第一」、「願Yumi的身體痊癒」、「記得擦藥」、「米米真的好勵害啊！在我心里米子永遠都是最棒的」，儘管是受了傷，Yumi在滑雪場上仍玩得不亦樂乎。