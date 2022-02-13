縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人到場頒贈獎狀給士子們。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣頭份市永貞宮為發揚客家地區晴耕雨讀精神，13日上午擧辦第16屆開中門活動，1位博士及9位高考及格的士子披紅挂綵，循古禮「開中門」祭祀文昌帝君，並接受表揚，感受光耀門楣的至高榮譽。

此次開中門的士子，分別是1位博士陳書郡、9位高考及格的牙醫師藥師楊馥駿、護理師楊昕倚、醫事放射師鄭敏柔、社會工作師林思妤、電子工程師林孟玄、聽力師劉豐瑋、財稅行政張馨方、社會工作師張純純、諮商心理師黃絜林。

永貞宮指出，為獎勵南庄、三灣、頭份、造橋的學子努力向學，2007年起舉辦士子開中門活動，表揚取得博士學位或高等考試及格的士子，至今已邁入第16年，共有有98位博士、209位高考及格獲此殊榮。

今天活動中，縣長徐耀昌帶領下身披綵帶的士子們通過狀元門，並以隆重古禮敲鐘、鳴鼓，開啟永貞宮中門，進入廟堂內行禮祭拜文昌帝君，仕子們的家人也到場觀禮分享榮耀。

另外，縣長徐耀昌與立委徐志榮夫人王慧珍、議長鍾東錦、永貞宮主委縣議員張淑芬、頭份市長羅雪珠、南庄鄉長羅春蓮及代表、里長等人一同頒發10位取得博士學位、高考及第仕子及國中40位、國小50位弱勢自強家庭學子榮譽狀、獎金、悠遊卡禮品，獎勵仕子學子們發揚客家子弟晴耕雨讀精神，學有所成。