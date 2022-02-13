元宵佳節各地宮廟張燈結綵，北市政府舉辦的台北燈節主燈與虎舞台點亮士林區，台北市保安警察大隊機動派出所也共襄盛舉，在重要慶典、熱門景點與治安熱區執行便民服務任務，也是加強警政宣導的重要一環，現場駐點隨時服務、關懷市民，成為社區警政最美的風景。

保安警察大隊表示，此次機動派出所於人潮熙來攘往燈區就近駐點，員警走入人群為民服務，並以海報標語宣導民眾防疫及反詐騙的重要性，台北燈節自2月13日起，於每天下午4時30分至晚間10時30分開放民眾進場賞燈，員警同時提醒民眾務必遵守中央及北市防疫政策，入口處要量體溫、酒精消毒、並完成實聯制才能進場，且於會場賞燈期間須全程佩戴口罩、保持社交距離及禁止飲食。

保安大隊員警並與民眾開心互動，呼籲民眾共同抵抗新冠疫情及小心投資詐騙新手法，避免受騙上當，如：獲邀股市穩賺不賠投資群組、不明簡訊要求連結填寫資料等詐騙訊息，千萬別上當！遇有疑似詐騙行為時，可立即撥打165反詐騙專線或110報案電話小心求證。

此次燈區還有推廣台北市政府政風處自1月28日起至2月28日舉辦的「虎虎生風 廉潔燈謎王」線上燈謎活動，藉由猜燈謎活動來擴大宣導民眾廉潔理念。保安警察大隊表示，警察向來以打擊不法，機動派出所總是居間扮演柔性宣導及勸導角色，除了延續正面形象外，更拉近與市民的感情距離。