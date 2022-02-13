畫面曝光! 騎士挑戰丹大林道"天馬彎" 驚險墜谷

南投林區管理處於今年1月底才開放兩輪車行駛丹大林道，但機車摔倒事件頻傳，而39歲李姓男子12日騎車行經丹大林道18公里處時，連人帶車滾落約20公尺深的碎石坡，幸無生命大礙。而稍早事故過程影片曝光，讓人看了頭皮發麻。

透過影片可見，李姓男子騎乘重機在丹大林道，一旁為陡峭的山壁，另一側即為懸崖，而道路約為一個機車寬，可說相當狹窄；而李姓騎士疑似輪胎被石塊卡住，嘗試催油門脫困之餘，突然重心不穩，連人帶車滾落深達20公尺的碎石坡。

回顧此案，南投縣消防局12日上午10點接獲手機報案，指稱39歲李姓男子，於丹大林道18K處連人帶車摔落邊坡，急需救援。南投縣消防局第3大隊接獲通知，立即啟動山域救援機制，派遣信義消防人員4名、義消8名、林務局人員1名及民間搜救人員1名，並搭配勤務車1輛、救護車1輛及搜機車4輛前往救援。

消防局指出，由於丹大林道道路崎嶇，車輛只能到達14K處，後續路段經人員分組後，以步行或騎乘搜救機車方式，前往事故地點，約下午1點到達現場，經檢視傷者狀況，發現傷患意識清楚，肢體多處擦傷左手腕及髖骨疑似骨折，經初步包紮及骨折固定後，立即使用山搜獨輪車，以人力接駁方式，將患者運送下山，並於下午2點42分到達救護車停放點，立即載送到竹山秀傳醫院急救。

據參與救援的義消表示，光是12日不慎摔車的機車就有7輛，只是多為車受損人無傷，因此並未出動救援；而李姓男騎士墜谷的事故，為丹大林道開放至今的第2起，他們也十分憂心類似事故頻傳，希望相關單位能多注意防範。