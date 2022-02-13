俄羅斯在烏克蘭邊界集結大量部，是否打算動武還很難說，但是演習確實持續不斷。然而最近的一場戰車演習，卻發生十幾輛主力戰車陷入泥濘動彈不得，還要動用挖土機來清理和拖拽。

防衛部落格(Defense Blog)報導，推特帳號Liveuamap發布了一段TikTok的影片，據稱是在烏克蘭東邊羅斯托夫地區(Rostovskaya )附近的一個軍事演習場拍攝的，有十幾輛T-72戰車身陷泥濘當中，另有一輛挖土機正在試圖幫助戰車脫困。

影片下還有一篇補充推文，根據演習地點的背景，作者證實演習地點的經緯度是47°38'53.3"N 40°01'26.0"E，只要在谷歌地圖輸入該座標即可得知。

Video, possible from the range in Rostov region. Digger helping tanks stuck in the mud pic.twitter.com/jGFTL5puki via @4emberlen — Liveuamap (@Liveuamap) February 10, 2022

T-72戰車早在1977年就出現，已服役超過43年，雖然已經上了年妃，然而數量最多，俄羅斯陸軍為了維持戰車規模無法汰除，只能持續升級與改良來維持戰力，最新的修改版本稱為T-72B3，外觀最大的特徵是在履帶外安裝有額外的反應裝甲，外表像一圈袋子。

T-72B3 的升級始於2010年，換裝新的火控系統，來提高坦克的火力；也更換戰車引擎，達到1,130 馬力，使新安裝的裝甲不會影響機動力。另外車體前部也有裝甲板，後部裝有鐵絲籠裝甲，以增進引擎部置對 RPG（火箭推進榴彈）的防護。