台灣源興牛牛肉，口感超越美牛及大部分進口牛肉，肉質甜美且具有奶香味、保水性佳，全熟也不乾柴，有台灣和牛之美名。（源牛餐廳提供）

源牛餐廳產品有主打的源牛火鍋。（源牛餐廳提供）

源牛餐廳產品有主打的源牛火鍋。（源牛餐廳提供）

源牛手路菜飄香牛肉筋、爆炒百葉肚、火爆牛腸、孜然牛肉筋等特色料理。（源牛餐廳提供）

源牛手路菜飄香牛肉筋、爆炒百葉肚、火爆牛腸、孜然牛肉筋等特色料理。（源牛餐廳提供）

源牛餐廳吸引許多名流跟饕客造訪，目前牛舌、牛筋肉、芥蘭牛都是必點的熱銷餐點（吳娮翎攝）

專研台灣本地和肉牛「源興居生技股份有限公司」，由前總統李登輝先生成立，經日本顧問、王燕軍秘書長及台灣畜產顧問多年的研發，研發出最適合台灣人口感的台灣源興牛牛肉，口感超越美牛及大部分進口牛肉，肉質甜美且具有奶香味、保水性佳，全熟也不乾柴，有台灣和牛之美名，源興居牧場及源牛餐廳實踐李前總統的夢想， 推出台灣在地牛肉及鮮乳。

財經泰斗劉泰英先生實踐李前總統的志業，在其領軍下，源興居牧場與屏科大畜產養殖產學合作，研發出台灣最優質的牛種，並與東華大學合作運用科技管理經營高品質及高效率台灣和肉牛產業，推出屬於台灣本地和肉牛全餐點，包括 頂級牛排、牛肉火鍋、滴牛肉精及多種口味的調理包。

源牛餐廳今正式開幕，試營運期間吸引許多名流造訪，也有不少學生、上班族慕名而來，目前牛舌、牛筋肉、芥蘭牛都是必點的熱銷餐點，業者表示，消費平均客單800元至1200元，亦有專屬包廂，目前已經接獲不少訂位電話，近10日訂位都滿位。

源牛餐廳產品有主打的源牛火鍋，另外也有源牛手路菜飄香牛肉筋、爆炒百葉肚、火爆牛腸、孜然牛肉筋等特色料理，源牛餐廳其它產品，牛肉製品：特選牛排、滴牛肉精、紅燒牛肉調理包、清蒸牛肉調理包、牛雜調理包。 牛乳製品有優質鮮乳、鮮乳冰淇淋、奶酪，其它產品有源牛特製辣椒醬、美味黃金泡菜。