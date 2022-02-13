明天就是西洋情人節，HAPPY GO集結各家品牌電商和大型電商的「HAPPY GO購賺點」導購平台，推出情人節特區，大方公開情人節不踩雷熱銷禮物清單，讓大家情人禮物採買免燒腦又能輕鬆賺回饋，最高可賺60％的點數回饋，同時也推出多項隱藏甜蜜密碼的優惠累兌點活動，要讓卡友甜甜蜜蜜歡度情人節。

疫情帶動電商購物熱潮，HAPPY GO體貼消費者以網購採買西洋情人節禮物的心意，推出多項聰明採購優惠活動。「HAPPY GO購賺點」網購導購服務平台，以邊買邊賺點為概念，集結各大電商包括東森購物，Yahoo購物等、線上百貨如遠東百貨線上購物以及SOGO iStore，還有囊括美妝保養和流行時尚的知名品牌電商如Pinkoi、小三美日、OB嚴選和Vacanza Accessory等。

這次針對情人節特地推出禮物熱銷清單，從小資最愛到走高級路線精品包款或香水的熱門情人節禮物都有，透過HAPPY GO App首頁點選「限時得點」，下單後最高可賺取60％點數回饋。而草莓網情人節甜蜜獻禮3折起的優惠活動，卡友消費滿1500元還可加贈100點；Pedro長長久久情人優惠方案，消費滿3399元，最高贈HAPPY GO點數10倍回饋。

遠傳friDay購物也推出Everyfriday活動，每周末推出限時精選商品，輸入指定折扣碼可獲得限時5折折扣， 另有限時加碼HAPPY GO點數五倍送，最高回饋1000點，這個周末的精選熱門商品包括3C、美食、保養，絕對是情人節採買的好選擇。

情人節當天起至2月底為止，HAPPY GO和全家便利商店共同推出「情人月 給點好甜蜜」活動，透過HAPPY GO官網和App，以點數兌換2杯咖啡即可抽全額返點，最高返還314點；凡至全家消費累HAPPY GO點數2次，還可抽獎獲得314點。