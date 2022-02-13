安卓大軍接棒反攻，OPPO正式在台發表Reno7系列新機Reno7及 Reno7 Pro。本次OPPO Reno7 系列將廣大使用者喜愛的「人像模式」升級，以25段可調節光圈帶來更豐富的影像變化，其中Reno7 Pro配備旗艦級影像系統、旗艦級5G晶片MediaTek Dimensity 1200-MAX，更別出心裁在鏡頭組外圍加入獨創的「星軌呼吸燈」，期待持續為使用者打造內外兼具的絕佳體驗。

OPPO台灣市場總經理施晃嘉表示：「回顧2021年，疫情為智慧型手機市場帶來挑戰，即使如此，OPPO依然穩健成長，帶著『科技為人，以善天下』的使命持續創新，滿足不同使用者需求。OPPO 一直努力將 Reno 系列打造成『人像專家』，希望每位使用者都能盡情探索日常生活中每個美好的瞬間，本次新品OPPO Reno7 系列，結合專業、容易操作且全方位的影像功能，讓創作帶來更多的可能，將帶給使用者更升級的感受，我們相信OPPO Reno 7系列這次推出也會有不錯的成績。」

Reno7 系列全新升級打造類單眼級效果 Reno7 Pro突破以往搭載旗艦級影像系統

OPPO Reno系列以出色的人像拍攝技術著稱，全新的OPPO Reno7 系列承襲人像專家的榮光，本次在「人像模式」中以AI演算法優化景深和光斑效果，同時呈現自然清晰的人臉膚色，並帶來全新升級的內建25段可調節光圈，依據光圈大小為使用者打造風情各異的影像變化，亦可透過大光圈拍出更豐富的光斑效果，以類單眼級的人像拍攝技術，隨手捕捉絕美的人像照片。

OPPO Reno7 及 Reno7 Pro兩種機型分別配置 6400 萬畫素及 5000 萬畫素的AI三鏡頭，其中尤以Reno7 Pro搭載的「旗艦級影像系統」突破以往，透過OPPO獨家訂製的Sony IMX709感光元件，大幅提升前鏡頭感光、廣角、對焦的拍攝體驗，不僅能顯著提升60％的進光量，帶來更鮮豔明亮的影像，也能在強烈背光下拍出細節豐富的照片或影片，並具備智慧廣角切換功能，在自拍模式下能智慧偵測自動切換廣角。

OPPO Reno7 系列即將於2月19日正式上市，首波開賣通路包含OPPO體驗店、OPPO網路商店和官方指定網路購物平台。即日起至2月18日，OPPO限時8天的預購活動也盛大開跑，凡於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店預購OPPO Reno7即贈OPPO Enco Buds真無線耳機（市價NT$1299元）加上專屬保護殼（市價NT$690元）。