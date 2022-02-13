金虎年不停歇，王品集團持續展店搶市，尤其積極布局起家地台中，在文心崇德商圈開出兩層樓、近200坪的「肉次方」旗艦店，座位數比西門町首店多出4成，看好台中鄉親愛吃燒肉的潛力。在捷運文心崇德站邊，同一條路短短100公尺，王品集團就有和牛涮、石二鍋、丰禾、肉次方4個品牌餐廳，鄰近500公尺內，還有西堤、陶板屋，儼然成為「王品一條街」，新品牌「嚮辣」也預計在3月於南屯開第二家門店。

王品集團1月兩岸合併營收17.1億元，創同月歷史新高，較舊紀錄超出1.8億元，年增12.11％。台灣事業群營收12.2億元，同破同期歷史紀錄，在春節聚餐、年菜商機、新品牌業績挹注下，帶動營收年增18.37％，連續4個月雙位數成長。大陸事業群營收與去年同期相當，惟受匯率影響，結算後為新台幣4.9億元，微幅年減0.76％。

王品集團依照慣例，多數餐廳於除夕夜暫停營業，但「享鴨」、「莆田」、「丰禾」3大中餐品牌，首度推出外帶熱年菜服務，深受消費者喜愛，除夕夜營收突破千萬元，加上子公司萬鮮推出的冷凍年菜，帶動王品台灣1月營收創同月歷史新高。由於今年春節橫跨1、2月，拉抬1月業績表現，高達7家門店破千萬元業績，「夏慕尼」中山北店、「青花驕」中山北店、「和牛涮」台中崇德店與高雄博愛店、「肉次方」西門店都連續兩個月突破千萬元營收目標，而國人團圓飯最喜愛的「享鴨」，則有台中公益、板橋縣民大道2家門店進榜。

王品集團近期推出2個新品牌為營收挹注活水，和牛麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，菜色、氛圍精緻奢華，單人價格千元有找，掀起一波搶訂熱潮，訂位滿至一個月後，開幕首月已逼近千萬營收水準。王品集團第一個純外帶品牌「來滋烤鴨」，進軍中和南勢角商圈，雖是社區型門店，卻創下單周賣千隻烤鴨的亮眼成績，後市可期。

為儲備新品牌、新店人力，王品集團今年開出1700名正職職缺，其中鍋物品牌儲備店長開缺60名，若有餐飲業2年以上、具備值班幹部管理經驗，月薪4萬元起。在王品集團擔任店長，除了基本底薪，還依照業績享有高額獎金，王品全集團近百名店長年薪突破百萬元，在餐飲業持續保有領先優勢。