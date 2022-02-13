近年來沒落許多的士林夜市，竟然被拍到「萬頭攢動」的畫面，不少網友這兩天不約而同在臉書PO出士林夜市被擠爆的照片，原來因為台北燈節昨(12)日晚在士林點亮主燈，不僅燈區人山人海，夜市更出現「沙丁魚式」擠爆人潮，有網友一看驚呼「已經要十年沒看過這個榮景了」，台北市副市長蔡炳坤也在臉書PO照表示「士林回來了，我也哭了！」。

有網友在臉書社團貼出士林夜市許久沒出現的擁擠畫面，並表示昨(12)日台北燈節開幕辦得非常成功，燈區人潮洶湧，夜市更是人山人海，直呼「謝謝阿伯（台北市長柯文哲）真的把士林夜市救起來，可能已經要十年沒看過這個榮景了！」。

網友PO照表示，士林夜市已經很久沒看到人來人往、川流不息的人潮。(圖/截自臉書)

台北燈節昨(12)日晚在士林點亮主燈，士林夜市出現許久未見的人潮。(圖/截自臉書)

士林夜市商圈也在臉書表示，整個夜市只能用人山人海來形容。(圖/截自士林夜市商圈 Shilin Night Market臉書)

2022台北燈節正式登場，昨晚在士林點亮「宇宙飛船」主燈，台北市副市長蔡炳坤在臉書表示，市府團隊晚間7點在人群聚集的北藝中心廣場會合，沿著基河路，途經慈諴宮、福德宮合十參拜祈福，再走進夜市燈區主舞台，短短一百多公尺就走了半個多小時。

蔡炳坤還指出，主燈點亮後，搭乘接駁車前往河濱燈區，短短5分鐘的車程，也開了近半小時，河濱燈區上上下下的河堤與自行車道萬頭攢動，煙火秀後走進「光彩燈區」，前往美崙公園迎接「熊讚熱氣球」，同樣人潮滿滿，又走了半小時，讓他感動直呼「士林回來了，我也哭了！」。

2022台北燈節正式登場，昨晚在士林點亮「宇宙飛船」主燈，台北市副市長蔡炳坤在臉書感動表示，「士林回來了，我也哭了！」。(圖/截自蔡炳坤臉書)

此外，士林夜市商圈臉書也在昨晚發文寫道「整個夜市只能用人山人海來形容了，看著大家吃小吃滿足又幸福的臉，小編就好開心」。網友也紛紛回應「期待士林夜市恢復以往的盛況！」、「士林夜市又恢復人潮， 真的」；不過也有網友表示「希望不是短暫的，因為很多店面還是呈現招租的狀態，人潮穩定、店租合理，商店也才會復活回來…」、「感覺士林夜市真的要活起來了，但是馬上就擔心會持續嗎？希望攤商能好好留住人潮」。