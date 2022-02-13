台北市長選舉將在年底登場，民進黨會派誰出馬角逐，成為各界關注的焦點。資深媒體人黃揚明分析民進黨內部的民調後發現，前交通部長林佳龍和衛福部長陳時中之間的差距不大，且林佳龍還有後來居上的趨勢；同時，他也指出2人民調變化的關鍵。

黃揚明今天(13日)在臉書上表示，自己12日在節目中描述的是綠營內部民調，從12月中、1月中已連做2個月。在三腳督的狀況下（蔣萬安、陳時中、黃珊珊以及蔣萬安、林佳龍、黃珊珊二種組合對比），蔣萬安均領先另二人，而陳時中的民調支持度略微領先林佳龍，二人差距在誤差範圍內，12月和1月相比，陳時中的支持度呈現下降趨勢。

黃揚明指出，若在綠營內部互比的狀況下（陳時中、林佳龍對比），12月時陳時中領先林佳龍，但1月時林佳龍反超陳時中。這份民調顯示，林佳龍與陳時中在北市的民調實力不會差距太大，都有能量可參選，且目前二人都還沒正式表態。

黃揚明分析，12月到1月期間對陳時中、林佳龍2人的客觀環境差異是，陳時中在1月遇到本土Omicron疫情再次爆發；而林佳龍則操盤台中第二選區補選勝選，「林佳龍氣勢起來較不令人意外」。相對於林佳龍，陳時中扛著的是防疫指揮官的重責大任，若陳要宣布參選，被疫情這個緊箍咒連動著，必須要安排下台階，林佳龍在這方面的空間遠較陳時中大。

不過，黃揚明也說，最後民進黨會提名誰出征首都市長，現在都還言之過早，但這二人是否積極表態，則是可預見的政壇重頭戲。