明天就是西洋情人節，亞州串流影音龍頭品牌愛奇藝國際站針對東南亞地區串流影音使用者進行線上調查，發現有高達74％的受訪者認為「共享帳號」是戀情升溫的催化劑！且除了人品、衣品、酒品外，「劇品」也成為影響好感度的指標，「宅家追劇」不只成為民眾主要休閒娛樂之一，更已成為另類的煲愛神器。

愛奇藝國際站日前於東南亞地區，包含新加坡、馬來西亞及泰國、台灣等市場舉辦Love at First Stream情人追劇行為線上調查，6成受訪者曾經在初次約會中與對象一起使用影音平台看劇或電影，並有近七成(67％)受訪者認為約會對象的「劇品」可以反應一個人的生活品味，在約會中，除了挑選一部好劇或電影能增添浪漫外，75％的民眾表示若對方擁有正版意識，是正版影音平台的付費使用者將更顯迷人。

除此之外，影音平台「共享帳號」功能也成為串流時代的定情密碼，高達74％的台灣民眾認為與曖昧對象共用影音平台帳號，將可以讓關係更進一步，與伴侶共享帳號也被視為高親密度的表現，代表兩人關係更緊密。

根據此次調查發現，有四成的熱戀情侶平均每週有三天在追劇煲愛！最喜歡一起收看的類型為浪漫愛情類（60％），其次則是懸疑驚悚類（50％），都是適合互相依偎、抱緊緊共同收看的類型。

區域性的數據顯示，有80％的受訪者表示願意為了伴侶改變追劇類型偏好及計劃，其中泰國及馬來西亞更是高達90％，而台灣則僅有65％受訪者願意為情人改變，是追劇自我意識最高的一群，與伴侶追劇時最無法容忍的三大NG行為則分別是暴雷關鍵劇情(50％)，對我喜歡的特定類型節目抱持偏見(37％)，用倍速觀看節目的每一集(37％)，若想維持甜蜜戀情，須避免此三大地雷。