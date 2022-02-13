針對12日G33桃園領航猿對戰新竹街口攻城獅賽事，第2節發生之球員衝突與判決，桃園領航猿13日正式發布4點聲明，除了強調全隊離席行為並無罷賽之意，更強調羅賓森不應該被吹技術犯規驅逐出場，甚至強烈譴責吳岱豪應該要被吹判二級惡性犯規，接下來就看PLG聯盟是否回應了。

領航猿聲明內容如下，『一、桃園領航猿一直以來致力於推動籃球運動文化，並盡力配合各項聯盟規範，本次於現場判決裁定後採全隊離席之行為，實為針對現場裁判吹判羅賓森技術犯規之判決表達嚴正抗議，故以此方式呼籲聯盟需意識判決一致性與合理性，秉持尊重比賽與球迷的最高原則，期間並無罷賽之意，特此聲明。

二、今日聯盟公布之賽事公告說明提及：「羅賓森和高國豪相互拉扯之技術犯規，因屬裁判尚未有時間前去紀錄台宣判，高國豪對羅賓森進行挑釁行為（裁判認定），此時羅賓森回撥行為也視為挑釁行為（裁判認定），有加劇衝突之可能，且因為有衝突發生，所以裁判介入停止後，不會直接進行宣判，而是裁判在使用IRS之後，認定此雙方行為都是技術犯規，才由現場DJ廣播報告。」

羅賓森當下因高國豪拉衣挑釁行為，而將其手撥開，屬自我正當防衛，並無相互拉扯的動作，撥手後羅賓森向領航猿球員席區走去，期間攻城獅球員宋宇軒也有往羅賓森方向前進並與羅賓森肢體接觸，然而羅賓森皆未因此有任何行為與意圖欲再回應對方或引發衝突；但當下仍受裁判認定撥手為挑釁行為而判定技術犯規，且今日聯盟公告之審判委員會決議仍維持原判，領航猿對此判定難以理解與接受並表達嚴正抗議。

三、依據聯盟賽務章程59條競賽規程中，59.9球員惡性犯規條文所列，球員惡性犯規分為三級，其中二級惡性犯規定義為「非籃球正常動作、『不必要』和『過度』的犯規動作，例如針對頸部（含）以上包含但不限『打、捶、扯、推』等行為。」

本次羅賓森遭受吳岱豪選手砸球動作，直擊羅賓森臉部，屬頸部以上之行為，應至少屬「二級惡性犯規」，聯盟今日(0213)公告卻認定為一級惡性犯規」，對此不合理之判決，感到不知所以，並對於無運動精神之行為，予以強烈譴責。

四、桃園領航猿希望聯盟能就上述第二及第三點提及之判決，提出更詳細的判決說明，也相信在依循聯盟賽務章程制度之下，每場賽事都會有公平公正的判決標準，維護PLG每個球隊與球員的權益。』