杉林溪鬱金香盛開，華麗絕美。（杉林溪森林生態渡假園區提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪森林生態渡假園區，有台灣夢幻仙境美譽，園區有森林、瀑布、溪流、雲霧等景觀；今年展出鬱金香13萬株、22個不同品種，還有櫻花盛開美景，即日起至2月底是最佳賞花期。

杉林溪森林生態渡假園區森林蓊鬱，海拔約1600公尺，非常適合花卉生長，園區花卉中心遍植不同花色及花型的鬱金香，讓遊客感受多彩繽紛的壯觀花海；而為營造春天熱鬧氣息，以科學溫控方法調節鬱金香花期，讓更多品種與數量的鬱金香同時盛開，所以今年杉林溪鬱金香，無論規模與數量都最壯觀盛大。

在杉林溪沐浴陽光下，流連花海間，浪漫詩意賞花度假，非常愜意；杉林溪櫻花品系繁多，除了原生種緋寒櫻，栽種最多的是粉紅椿寒櫻約1000棵及白色霧社櫻共約500棵、另外有大島櫻、普賢象櫻、枝垂櫻等，今年櫻花適逢早春溫暖天氣，目前已經完全盛開。

杉林溪為營造更豐富的優美景觀，6年前開始推動「櫻花河岸」計畫，在溪流沿岸種滿粉紅色的椿寒櫻，櫻花順利茁壯成長，今年溪流兩岸爆開的櫻花，倒影在平靜的溪流水面相映成趣，遊客來觀賞滿山滿谷櫻花的同時，還可欣賞到全台灣獨一無二的「櫻花河岸」美景，美艷的鬱金香與牡丹花花開正盛，可同時欣賞春暖花開、百花齊放的盛況，即日起至228連續假期，是體驗杉林溪百花齊放的最佳觀賞期。

由於目前新冠肺炎疫情升溫，為配合政府防疫措施，進入杉林溪園區請配合測量體溫及務必全程配戴口罩。