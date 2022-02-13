下周二(2/15)是元宵節，在傳統習俗中為農曆春節的最後一天，除了是祭月、賞月的好日子外，也象徵春天即將到來。命理專家艾菲爾老師在臉書粉專分享，4生肖在農曆年後將會運勢大翻身，能逢凶化吉、好運加倍，其中屬豬和雞的人貴人運最旺，第一名屬羊的人各方面都能有好表現。

第4名：生肖豬

農曆年結束後，剛開始屬豬的人可能會有一點小麻煩，不管在感情還是事業上都會遇到阻力，但這是一個倒吃甘蔗的時期，越到月底事情就會越順利，運勢也會明顯變好，過去的辛苦努力都能成功兌現，不但小人退散、貴人降臨，還能迎來各種好消息，在貴人的幫助下發光發熱。

第3名：生肖雞

農曆年後屬雞的人有很好的貴人運，主要來自朋友、平輩的幫助，在公司和同事合作，也能開創業績高峰，若是有創業計畫，則有機會在月底前實現夢想，這段時間特別適合跟合夥人聊聊未來規劃跟進度。感情方面，屬雞的人和伴侶相處甜蜜，之前有冷戰或爭執，也能趁此機會好好聊聊，化解彼此的誤會。

第2名：生肖狗

屬狗的人在農曆年後，工作會出現好的轉變，有機會被外派出差，或派駐外地、在外地找到新的工作機會等，雖然這也讓你變得更加忙碌，但辛苦都會有回報。感情方面則進入桃花爆棚的時期，異性緣在本月迎向高峰，單身者要好好把握機會，有可能很快就和某人陷入愛河。

第1名：生肖羊

屬羊的人在農曆年後，運勢會止跌回升丶勢如破竹，你的氣場特別強大，各方面都能有很好的表現跟收穫，雖然正財運和過去持平，但偏財運好轉，適合進行短期投資或買彩券等。健康方面也有明顯好轉，精神開始變好，擺脫失眠、頭痛等小毛病；另外單身者在本月有機會出現一見鍾情的狀況。