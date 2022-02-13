大陸新能源汽車動力電池系統、儲能系統廠商寧德時代今（13日）在其官方微信號發布一則嚴正聲明。稱近期網路平台相繼出現關於寧德時代被美國制裁、被剔除創業板權重指數、與特斯拉談崩等一系列惡意謠言，引發市場誤解曲解，影響企業聲譽。為維護企業正當權益，該公司已向公安機關正式報案，將對造謠者依法追究法律責任。

特斯拉也出面闢謠，據《上海證券報》報導，特斯拉有關負責人13日中午回應：「（寧德時代）和特斯拉談崩，確實不屬實。」

據公開資訊，寧德時代的主要客戶包括特斯拉、蔚來、小鵬、上汽、一汽等各大車企。其中，在寧德時代2021年的總訂單中，特斯拉的總裝機量達到了13.91GWh，占到寧德時代去年總訂單額的20％。

寧德時代股價近期持續下跌，上周累計下跌約17％，春節後的第一周，寧德時代的股價一路走低，市值蒸發近2300億元（人民幣，下同）。

去年12月3日，寧德時代創出了每股692元的價格，從692元高點算起，至2月11日收盤，寧德時代在2個多月的時間裡回檔幅度已近30％。

隨著股價的調整，市場也開始出現一些傳聞。尤其是上周末，關於C（寧德）與T（特斯拉）價格談崩的相關傳聞開始擴散。

有券商人士表示，寧德時代是深圳創業板市值最大的公司，也是目前A股市場關注度最高的股票，持續下跌已經引起投資者的普遍憂慮，這個時候造謠的破壞力巨大。「商業談判本身是屬於高度機密的，兩家公司都不會洩密，造謠者純屬別有用心！」