南投一名妻子替丈夫整理計程車時，發現一支手機內藏有「1家3口」的甜蜜照，其照片中女性竟是曾來家中打掃的劉姓女子，憤而怒告兩人。其丈夫林男辯稱與劉女無交往生子情形。法官依手機內林、劉兩人抱子合照，以及照片上後製文字「兒子晚安，爸爸愛你」等證據，判決林男與劉女應連帶賠償元配52萬元。

根據判決書記載，吳女與從事計程車行業的林男結婚多年，吳女109年12月下旬幫丈夫整理計程車時，發現一支自己誤以為已經遺失的手機、劉姓女子名義繳費通知書及一張男嬰取名資料，還在手機相簿內發現多張丈夫與男嬰合照的照片和影片。甚至吳女認出劉姓女子竟是10年曾來家中打掃的清潔人員，認為自己的配偶權被侵害，且精神受到重大打擊憤而提告。

林男則辯稱，因自己從事計程車，客人難免會將物品遺落車上，稱妻子發現的繳費單、取名資料許是客人遺落，認為自己與劉女並無男女交往關係，也無生子之情形。

南投地院審理時發現林男手機相簿內有多張照片及影片，其內容是林男、劉女分別抱著男嬰的生活或出遊照。另有部分照片，後製上文字「兒子晚安，爸爸愛你」、「老公，兒子，媽媽永遠愛你們！」等內容。手機訊息則提到「我就是心理有你跟兒子就好」、「小孩生了，我要跟你過下半輩子了」、「老婆你在樓上嗎」…等，亦可證明兩人存有長期男女交往關係且育有1子。

法官認定吳男與劉女行為顯已逾越一般異性普通朋友間之分際，已超出社會一般通念所能容忍之範圍，侵害吳女配偶權。判決林男與劉女應連帶賠償元配52萬元。