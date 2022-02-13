北市南港經貿園區12日凌晨發生槍擊事件，竹聯幫東堂吳姓男子與另外2人，疑誤認被害的酒店范姓酒店少爺積欠博奕網站賭債，在街頭飛車追逐，連開12槍，所幸造成人員受傷，警方不到12小時在大安區逮捕3人到案，檢察官複訊後，依殺人未遂、違反《槍炮彈藥刀械管制條例》等重罪，且有逃亡、滅證之虞向法院聲請羈押。

20歲范姓酒店幹部供稱，因朋友在網路上與人互嗆結怨，雙方相約在南港路一段、經貿一路口談判，他開車抵達現場後，因未發現友人蹤影，遂在附近繞行。不料，兩輛汽車從後追上，與范男在街頭展開追逐，對方還連轟了12槍，造成范男車輛左側及後車廂有數個彈孔，歹徒隨即逃離現場。

警方獲報到場採證，拾獲6顆彈頭，並根據監視器畫面展開追緝，下午迅速將具有竹聯幫東堂背景的吳姓男子等3嫌逮捕到案。據了解，嫌犯供稱是因博弈債務糾紛起衝突，全案訊後，依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送法辦。