曾是全彰化縣最熱鬧繁華的彰化市永樂街，近年面臨人潮流失危機，假日傍晚店面燈光、人潮稀落，中山路口轉角金店面也已招租多時。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府經綠處日前公布核定補助的青年展店計畫，獲補助的13家業者名單。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市永樂街曾是彰化市最熱鬧的商圈，近年人潮嚴重流失、商圈沒落，元旦連假即有民眾發現轉角的連鎖藥妝店也歇業、關門大吉，大嘆永樂街是否沒救了？對此縣府祭出每月5千元至1萬元租金補助，地主屋主也在商圈協會介入下表態願意降租，盼能挽回人潮。

永樂街商圈全長約200公尺，由中山路口至民族路口，共有約150家商店，20多年前因人潮絡繹不絕，縣府還在此打造統一店招、指示牌，並鋪設人行磚設為徒步區，如今商圈轉移，一度還被夾娃娃機無人商店入侵，目前有20多家店面歇業招租中。

去年10月彰化縣政府首度祭出「彰化商店街區補助青年展店示範計畫」，號召20到45歲青創業者進駐，通過審核者每月租金可補助達50％，最高補助2萬元，補助為期1年。

今年初公布審核結果，共有13家店，除了甜點小吃、異國美食等餐飲業，也有文創商行、二手書店、花藝教室通訊行和刀療館等，租金補助在5000元至1萬元之間。

縣府經綠處表示，補助青年展店計畫核定總補助金額達111萬4000元，仍以餐飲類最多，盼仍讓留住遊客腳步；包括關東煮、造型糕點下午茶、老屋改建早午餐、特色手搖飲店與炭烤便當等，預計3月就將陸續進駐營運。

永樂商圈發展協會理事長鍾正軒表示，永樂商圈最輝煌時期月租金要30萬元，1996年改成時尚商圈後，許多飲食商家陸續遷出，店租也逐年滑落，目前20坪店面租金僅約2、3萬元。

他強調，多數屋主並非不願意降租，主要是不喜歡大火烹調的餐飲業進駐，然而能坐下來吃吃喝喝的商店才能吸引消費者停留，這次心進駐的商店多是輕食、調理包，不再是過去以服裝飾品為主，盼能持去引進特色文創店家，搭配五倍券消費推出優惠，盼鼓勵更多民眾前來消費。