林姓男子與一群朋友13日凌晨2時在西門路一家酒吧門口抽大麻菸閒聊，剛從台北南調的警員黃琮民上前盤查時，聞到「北部熟悉的味道」直覺是大麻菸味，找來試劑檢驗，果然有大麻成分，依照毒品危害防制條例將他移送台南地檢署。

30歲林姓男子從事服務業，13日凌晨與友人到西門路一家酒吧喝酒，一群人並到門口抽菸，遇上警察盤查也不以為意。

27歲的黃琮民去年10月剛從台北統調回台南家鄉服務，他根據在北部酒吧的盤查經驗，一聞菸味就覺得不對勁，直覺是違禁品的大麻味，堅持要查扣林男香菸驗成分，林男身邊友人見狀，紛紛躲入酒吧內。

南部員警熟悉K菸味道，對大麻菸味卻仍很陌生，黃琮民卻深信味道可疑，一同盤查的警員懷疑黃員的鼻子竟能如此靈敏，半夜向警局申請大麻試劑查驗，還趕到半信半疑，一驗果然有大麻成分。

林男坦承第一次抽到大麻菸，辯稱只抽一口，是酒吧內的朋友送給他，交代不出提供者，遭違反毒品危害防制條例帶回警局，13日上午遭移送台南地檢署偵辦。

警界同事表示，南部民眾很少抽大麻菸，警方盤查通常只能辨識K菸味，對大麻味道十分陌生，即使遇到抽大麻菸的嫌犯可能也聞不出來。黃琮民剛從北部警局南調，帶回北部盤查經驗，意外破獲毒品案件。

憑藉聞味破案的黃琮民表示，之前在北部服務時，民眾抽大麻案件很多，對這種味道已聞到十分熟悉，其實大麻味道很特別，多聞1、2次就能記住。

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