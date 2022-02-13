港人「北上」躲疫情 過去7天累計1.1萬人出境 18:122022/02/13 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 深圳灣口岸連日大排長龍，擠滿要北上深圳的港人。（東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港網上出現一段影片，香港深圳灣公路大橋上11日有數以百計的計程車，接載港人前往深圳灣出境口岸。（東網） 香港疫情嚴峻，出現許多港人「北上」深圳躲疫情，深圳灣昨（12日）有1050人出境，前一天則有1209人，過去7日累計逾1.1萬人出境，單日最高在9日，共2141人。 據港媒報導，香港深圳灣公路大橋上11日有數以百計的計程車，接載港人前往深圳灣出境口岸，路上幾乎都被計程車佔滿。 據大陸入境數數據顯示，深圳灣昨（12日）有1050人出境，前日則有1209人。過去7日累計逾1.1萬人出境，單日最高是9日，共2141人。 香港不再公布確診病例詳情 首劑疫苗接種率已達八成 港財政司司長：陸協助有利盡快管控疫情 維持金融穩定極為重要 #新冠肺炎 #大陸 #香港 #出境 #港人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防引水人染疫 雲林麥寮工業港加強防疫 04:102022/02/08 地方新聞 女藝人劉雨柔拳館更衣室遭偷拍 怒告負責人求償100萬 13:462022/02/10 社會 單日確診再創高 港府尋求陸支援 04:102022/02/13 全球財經 周興哲過去8年情人節行程都沒變 「心臟爆擊手」街頭送早餐 14:112022/02/13 娛樂 日本新增COVID-19確診9.5萬例 101人死亡 19:542022/02/04 國際 公司倒閉欠稅 董事、股東可能禁出境 04:102022/02/11 金融．稅務 疫情延燒 廣西百色封城 04:102022/02/09 全球財經 給婆婆大紅包遭大姑嗆「給我難看」 人妻怒：妳先囂張的 11:432022/02/07 社會 快買彩券！夢見7夢境 偏財運爆棚 10:222022/02/11 運勢 比長榮海運更羨慕 這行業「水上漂」月入80萬 11:482022/02/08 生活 5次PCR都不去 高雄引水人再接罰單！兩次合計50萬 10:202022/02/08 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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