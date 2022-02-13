香港網上出現一段影片，香港深圳灣公路大橋上11日有數以百計的計程車，接載港人前往深圳灣出境口岸。（東網）

香港疫情嚴峻，出現許多港人「北上」深圳躲疫情，深圳灣昨（12日）有1050人出境，前一天則有1209人，過去7日累計逾1.1萬人出境，單日最高在9日，共2141人。

據港媒報導，香港深圳灣公路大橋上11日有數以百計的計程車，接載港人前往深圳灣出境口岸，路上幾乎都被計程車佔滿。

據大陸入境數數據顯示，深圳灣昨（12日）有1050人出境，前日則有1209人。過去7日累計逾1.1萬人出境，單日最高是9日，共2141人。