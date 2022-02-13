指揮中心更新個案關聯圖。（指揮中心提供）

原本感染源不明的汐止手搖飲案案19492的病毒序列出爐，中央疫情指揮中心原本下午表示，這名手搖飲個案和雙北房仲案一致，和目前很活躍的高雄港序列不同，但傍晚緊急發稿澄清表示，兩名手搖飲員工案19525與案19492之定序結果與「桃機相關群聚」（而非房仲案）相同。

指揮中心表示，汐止手搖飲店員群聚兩人19492、19525之病毒基因定序結果今日都已陸續出爐，兩案序列經研判，都與桃機-西提-亞旭等相關群聚序列相同，也就是新北目前的感染源待釐清事件，共計3件為「桃機群聚相關序列」，包括：板橋家庭群聚、樹林電子廠移工群聚、汐止手搖飲店員群聚。上述事件之關聯性由衛生單位持續疫調中。

指揮中心表示，下午說明「19492與房仲案序列相同」，為資料有誤，經下午兩案序列均出爐後實驗室再次核對，確定均為桃機群聚相關序列。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，手搖飲店員目前還是感染源不明，雖然知道與桃機病毒序列相同，但還沒辦法有直接連接的個案，目前只知道這三案還是桃機相關序列，且三個事件是同一時間發生，要找到之間的關聯性，目前還不曉得。

為何病毒判斷序列出錯？羅一鈞表示，序列比對是很專門特別的過程，中午時實驗室提供的訊息，是從序列比較的圖性來看和房仲案相近，但由於第二名手搖飲店員的病毒序列也出爐後，確診跟桃機相同，但兩案不可能不同，所以回頭看案19492的圖型，認定應該是一開始圖型誤判。