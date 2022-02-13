有民眾日前曾前往新竹市一家餐廳用餐，12日晚間卻接到新竹市衛生局電話通知，表示該餐廳有確診者足跡，請該民眾前往防疫旅館隔離，但須自費，過程被友人貼上網引起討論。新竹市衛生局回應指出，因為在餐廳用餐相關匡列者屬高風險，所以採取較為嚴格做法。

苗栗疫情延燒到竹科，12日晚間才有被動元件廠商公告旗下員工確診，公司已停工清消。有民眾則接到新竹市府電話，表示該民眾曾造訪確診者足跡餐廳，須接受隔離，但必須前往防疫旅館。該民眾詢問是否能在自宅獨立衛浴空間或是親戚提供獨棟透天隔離？卻遭拒絕，只好忍痛刷下數萬元防疫旅館費用。

衛生局回應表示，12日晚間第一時間接到區管中心通知後，隨即開始進行疫調匡列的通知，也為求時效避免造成疫情擴散在當晚通知完所有需要進行隔離的人，感謝這些接觸通知的民眾的配合。

對於民眾希望能採居家隔離模式卻仍被迫入住防疫旅館？衛生局也解釋，因爲確診個案有到過餐廳用餐，相關被匡列者都屬於高風險，所以採取較為嚴格的做法，未來有相同的情形，只要民眾可提供相關證明可符合1人1室，經過市府人員確認後，都會盡力協助安排，也會配合疫情變化滾動式調整。