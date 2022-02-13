屏東以有機玫瑰聞名的大花農場，抗漲迎情人節，摘玫瑰1朵依舊15元。（謝佳潾攝）

情人節甜滋滋，隱身鄉間的可可產業行銷據點「泗林衛生室」，近來無促銷但業績漲3成，業者分析，除應景外還有屏東可可品牌太給力。（謝佳潾攝）

情人節甜滋滋，送玫瑰花也要巧克力，屏東以有機玫瑰聞名的大花農場，抗漲迎愛侶，摘玫瑰1朵依舊15元，而隱身鄉間的可可產業行銷據點「泗林衛生室」，近來無促銷但業績漲3成，業者分析，除應景外還有屏東可可品牌太給力。

情人節送玫瑰表愛意，似乎是萬古不變的真理，也導致情人節前後玫瑰花價都比平日貴，而今年又因進口玫瑰量少，使得本土玫瑰花價衝高，業者說，99朵玫瑰要價2、3萬以上，1束至少也要3000塊，不過屏東大花農場抗漲，現場摘玫瑰1朵仍維持15元。

大花農場指出，農場沒有賣切花，主要是讓遊客體驗摘玫瑰花，而摘下的玫瑰雖不能變成花束，但因花都是有機的，所以能拿來泡茶、萃取等，情侶一起摘花再一同體驗玫瑰的周邊產品，讓甜蜜的情人節增添更多趣味。

除玫瑰花外，送巧克力也算是情人節傳統，加上近年屏東可可大放異彩，屏東可可業者樂道，「業績主動變好了」！由屏東縣植萃文化發展協會改造閒置20年舊衛生室而成的可可產業行銷據點「泗林衛生室」，因隱身潮州鎮外小村莊，鮮為人知，但情人節前夕業績突然成長3成。

協會理事長洪誼靜說，這次情人節完全沒有促銷活動，但消費者頻上門，經分析應是屏東可可的品牌打出名號，屏東可可不僅拿遍國內外大獎，也實際創造經濟效益，此次的意外業績讓他們充滿信心，要全力進攻下月白色情人節。

情人節商機大，連屏東海生館也來搶，屏東海生館主打「藍色情人節」，藉由夜宿海生館讓情侶就寢於浪漫的海底隧道之下，屏除平日的紛擾，細細感受專屬兩人的恬靜，留下藍色浪漫回憶。