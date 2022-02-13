國際黃金價格近幾周來維持震盪格局，在多空因素相互作用之下，價格波動於1786美元/盎司支撐位至1831美元的阻力位之間，上個交易日（2/11）單日快速突破1849美元關卡位，上衝至1859美元，反映了烏克蘭和俄羅斯之間的緊張局勢，渣打銀行財富管理認為，此一突舉暗示了購入黃金作為避險工具可能會帶來“雙贏”。

FXTM 富拓高級研究分析師Lukman Otunuga分析，金價走強主要得益於通膨擔憂加劇，美國1月CPI創下40年記錄，繼續為黃金市場多頭注入動力，多頭若要奪得最終控制權，接下來的價位上看1870美元的阻力點，一旦確立多頭走勢，月線圖的上下震幅可擴大到1700～2000美元。

油價大漲和全球供應鏈中斷，加上疫情後強勁復甦導致需求推升的通膨，預期短期內通膨仍將保持在高點，星展集團投資總監辦公室指出，「這應該會維持對黃金作為通膨避險需求」，而俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢則進一步推升黃金的避險需求。

渣打財富管理分析，如果俄烏危機的軍事摩擦升級，尤其是假如屆時當事方遭到更加嚴厲的金融制裁，黃金勢將成為主要的避險工具，投資人從而獲益；如果不幸真的爆發地緣政治衝突，則資產市場也可能受到影響，美債收益率或因此走低、至少暫時走低，也將有利於黃金多頭部位。

星展集團投資總監辦公室認為，現在美元還很強，金價也跟著表態，一旦美元開始走弱，黃金價格獲得許多條件的支撐，仍會具有上漲的潛力。星展集團認為，市場對美國聯準會激進升息過度反應；隨著市場對聯準會迅速收緊政策的擔憂緩和，美元的升勢可能會放緩。星展集團預期聯準會2022年將升息3次，美元升勢可能略低於去年。

今年的美元前景將不再特別強勢，渣打財富管理指出，俄烏危機當事雙方若通過外交協商解決問題，可能包括允許俄羅斯北溪2號天然氣管道上線運營，俄羅斯一旦獲得更多可靠的能源進口，這些進口能源較可能以歐元、而非美元結算，那麼歐洲和全球經濟成長可能因此獲得強力支持，並且風險情緒也會得到改善。

「反過來看，這項趨勢也會加速美元見頂的過程」，隨著美元走弱，渣打預計黃金會走強，預示當前黃金的上行潛力，要大於下行潛力。技術面來看，金價的支撐位在1750～1775美元之間，若站穩1855美元以卜，則將開啟試探1875美元，進而是1910～1920美元區間。