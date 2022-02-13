HBL上季衛冕軍泰山高中在8強預賽首戰面對107、108學年冠軍隊能仁家商，這是兩隊在110學年賽季首度交手，首節能仁就打出29比16攻勢，奠定雙位數領先，下半場領先曾達到32分，最終能仁96比74大勝，為8強預賽打出好的開始。

賽後泰山教頭廖文彬感嘆這次要來「還債」，兩位先發主力劉宥儇、張祐瑋又面臨犯規麻煩，一開始感覺就不對，只能鼓勵球員一節一節慢慢來，「有預料球隊每個階段第一場比賽都很難打，每支對手也不好惹，但沒想過會像這場如此糟糕，跟我們賽前設定的不太一樣，但還有6場賽事，勉勵球員不要灰心，繼續爭取勝利。」

對於衛冕壓力，廖文彬坦言衛冕「可遇不可求」，這是壓力所在，但學生籃球本來就有壓力，榮耀與壓力都是大家要去承受的。

能仁家商「禁區坦克」上周動過刀的右腳扭傷，經過幾天休息，前天正式回到球場和隊友一起練球、抓一下球感，所幸照過X光骨頭沒有大礙，讓教頭李正豪鬆了一口氣，而全隊從這場比賽看來狀況比想像好，但後面還有硬仗等著，仍不得大意，前四場賽事要盡量搶勝，至少要先4勝到手，再根據賽程做其他調整。

能仁家商林子皓此役攻下全場最高26分，孫琦森14分、12助攻，潘偉傑也有20分好成績；泰山以莊許濬鎰17分最高。

能仁家商史魯齊8強賽前一周扭傷，13日比賽替補上陣。（高中體總提供）