知名網紅團體「反骨男孩Wackyboys」的帥氣成員孫生，異性緣超好的他歷任女友都是女神，其中啦啦隊女神林襄就曾和他交往過，但孫生現任女友林宛璇Wendy外貌也不惶多讓，身材高䠷加上外型甜美，同樣是啦啦隊員，擁有不少粉絲；日前Wendy搶先分享寫真年曆辣照，大尺度全裸出浴照電暈眾人。

Wendy目前是桃園雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「雲豹女Leopard-Girls」成員之一，還是一名模特兒，2020年曾參加女團實境選秀節目《菱格世代》，甜美高䠷外型讓她受到關注與討論：而Wendy和孫生穩定交往中，先前還大方同框孫生前女友林襄，被讚很大度。

日前Wendy搶先分享寫真年曆辣照，大尺度全裸出浴照電暈眾人。(圖/ 摘自林宛璇IG)

7日Wendy在IG分享開工狀況，無奈地表示還想繼續睡到飽，但馬上曬出一系列工作辣照，全裸在浴缸裡面泡澡，儘管重點部位都有白色泡沫擋住，細看還是能見到傲人事業線，還有一雙超白皙美腿；最吸睛的是，其中一張照片Wendy起身出浴，大裸背外還有渾圓蜜桃臀，胸前浴巾更隨時快滑落，超大尺度令人看了血脈噴張。

Wendy不輸孫生前女友林襄的不科學身材，也讓網友受不了了，「太辣了吧」、「唉唷我的媽呀！夜半折騰單身漢」、「開春就大尺度」、「啊孫生不會生氣嗎」、「太邪惡了」、「好羨慕孫生」、「抱歉了孫生」、「噴鼻血」、「美到冒泡」、「皮膚真的保養得好好」。