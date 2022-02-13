2022年高雄市長選戰，國民黨以台北市議員羅智強、無黨籍立委高金素梅及前高雄市副市長李四川呼聲較高。國民黨新北市議員葉元之則建議由李四川代表國民黨出戰高雄，他是非常好的人選。

葉元之13日在政論節目《新聞大白話》中表示，有人鼓吹羅智強去選高雄市長，卻沒有把羅智強的個人意願考慮進去。羅智強目前還沒有親口說他要選高雄，雖說如此，羅智強若出戰高雄市長沒選上，留在高雄參選立委，可能也是一種布局。

不過，葉元之仍認為，高雄市長選戰最好的人選是李四川。李四川的臉書確實PO了很多跟高雄有關的東西，例如元月初時，高雄酒駕事件頻傳，李四川則PO文提出解方，告訴大家，當時他擔任高雄市副市長的時候是怎麼做的，以及他如何提高見警率、嚴格取締酒駕，把方法都講出來了，包括路平、燈亮等等。

葉元之指出，李四川不是只當過高雄市副市長，他擔任新北市副市長的時間更長，但李四川在臉書只講過一次新北市淡江大橋的市政，其他都是在講高雄市，所以他是心繫高雄。現在就是要有人去喚醒李四川去投入高雄市長選舉，李四川如果願意去選，他是非常好的人選。

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