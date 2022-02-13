台南地區主要供水來源有曾文、烏山頭水庫系統及南化水庫，水利署南區水資源局表示，13日3水庫合計蓄水量較近5年同期多出7788萬立方公尺，兩供水系統間可彈性調度供應台南地區民生、產業及嘉南灌區農業用水，6月底前可穩定供水。

南水局表示，曾文水庫13日蓄水量2億7410萬立方公尺、蓄水率53.8％，烏山頭水庫蓄水量6424萬立方公尺、蓄水率81.2％，合計蓄水量尚有3億3834萬立方公尺、蓄水率57.5％，合計蓄水量是曾文水庫完工49年排名第25；南化水庫蓄水量則為5819萬立方公尺、蓄水率64％，也是歷年來排名第10。

曾文水庫與烏山頭水庫為水源串聯運用水庫，曾文水庫水源透過水力發電後，蓄存於烏山頭水庫，再透過嘉南大圳輸配水量給各標的用水，今年嘉南灌區一期稻作已於1月21日全面供灌，南水局參考中央氣象局未來長期天氣展望及統計近幾年用水量後，依據目前蓄水量綜合評估台南地區6月底前供水正常穩定。

南水局指出，目前正值嘉南灌區春耕用水期間，除了要滿足農民耕種權益外，南水局也持續與農政單位視南部地區降雨情形機動調整灌溉用水，盡量節約每一滴珍貴水資源，讓台南地區各標的用水都可以穩定供應。