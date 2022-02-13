國民黨高市黨部主委許福明提及，外面傳言很多不同的市長人選，不論人選是誰，前提國民黨要先團結，如果沒有團結就沒有機會勝選。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市黨部今（13）日舉行新春團拜暨黨員座談會，針對民進黨政府開放核食，國民黨祕書長黃健庭痛批，民進黨一黨獨大、為所欲為，強調國民黨必須跟人民站在一起才能贏回民心。而面對年底大選，藍營也疾呼，團結才會勝選，「國民黨在高雄贏，全台才會大贏」。

這場新春團拜今在國民黨市黨部6樓禮堂登場，黃健庭親自南下主持並與高雄地方幹部及黨員進行座談，國民黨中常委沈慶光、劉大貝、立委吳怡玎、黨籍議員、38區黨部主委、中央委員及黨代表等出席團拜活動。

國民黨高市黨部主委許福明提及，新的一年剛開始，民進黨政府就送我們一個大禮，送給台灣人民核食吃，雖然高雄非執政縣市，但高雄市議會國民黨黨團會更加嚴格監督高雄市政府，全力把關食品安全，不能坐以待斃，

面對今年底高雄市長人選迄今難產，許福明也坦言，外面傳言很多不同的市長人選，不論人選是誰，前提國民黨要先團結，如果沒有團結就沒有機會勝選。他也期盼今年底的市長、議員選舉高雄能重返執政、議會過半，基層里長的席次更要擴大，國民黨在高雄贏，國民黨全台才會大贏。

黃健庭致詞時則提到，黨主席朱立倫已宣示今年是團結戰鬥年，團結才會勝選，不管人選是誰，團結才是我們勝選的道路。而國民黨到底該怎麼贏回民心，就是要跟人民站在一起。

針對民進黨政府開放核食，黃健庭指出，當行政院開放核食進口，國民黨全力阻擋，然而反核食公投通過才3年過去民進黨卻視而不見，這次開放核食進口用這種突襲式，連跟國會、人民溝通都沒有，科學的根據及完整配套措施都還看不到，恣意開放核食進口，根本就是踐踏民意，不顧人民健康。

黃健庭表示，未來國民黨要在立法院針對食品安全、特別是校園食品等做一些修法，未來不只在國會監督，在地方議會也請議員做一些自治條例的修正與訂定，更要求地方政府能做專區的設置，國民黨一定會要做好監督與把關。

立委吳怡玎則怒斥，民進黨在新年就開放日本核食，為什麼這麼急著開放，因為年底要選舉了，他們擔心影響到選舉結果；為什麼台灣要要求比全世界還要嚴格的標準，因為台灣是日本吃下農林水產品全世界第一名，台灣不應該更嚴格嗎，我們絕對有權利要求更加嚴格的標準。