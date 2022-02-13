中部上市櫃公司菁英聯誼會（中菁會）13日舉辦第27、28屆會長交接典禮，皇將科技（4744）董事長顏德新，接任第28屆中菁會長職務。

顏德新在致詞時表示，2年多來，新冠疫情大大地改變了全球生態，各產業領域出現轉型與變革。面對後疫情時代的挑戰，包括全球數位化、新科技應用、新營運模式、強化永續發展及政府監管的改型等，這些環境的轉變，都需要大家積極共同面對。他以經常跟公司同仁勉勵的信念：「有夢最美，希望相隨」，深信即使面臨危機，也能將其化為轉機。

正如顏德新帶領的皇將科技、廷鑫興業（2358）及海德魯材料三家企業，都成功克服疫情帶來的挑戰，去年均創下亮麗業績，布局效益持續發酵，今年將再向上攀升，集團規模更上層樓。

顏德新接下第28屆中菁會會長職務，延續優良傳統，為中菁會持續茁壯而努力。台中市長盧秀燕，及彰化縣長王惠美，因防疫政策要求，均以預錄影片在會場播放祝賀。與會來賓包括立法院副院長蔡其昌、雲林縣副縣長謝淑亞、磐石會、億載會、港都會、薪傳會、義雲會及台灣上市櫃公司協會等單位，均由會長及代表祝賀。

皇將科技為國內首家客製化製藥包裝設備廠，主要客戶遍及台灣、美國、印度等國際製藥大廠，去年因應疫情入境限制，很快做出調整應對，讓客戶安心以遠端FAT驗機（線上驗收），順利出貨、裝機、完成驗收。在疫情變化多端的2021年，皇將營收還能重回成長態勢，今年更將完成歐洲市場布局，全球三大製藥市場都納入版圖，將業績繼續推向高峰。

廷鑫興業的鋁合金產品轉型供應工業應用為主，並提高代工業務比重，訂單穩定且議價能力高，產能持續滿載，2021年獲利預期將創歷史新高，今年高附加價值的鋁合金盤元進入量產，獲利能力將進一步提升。

廷鑫旗下皮件事業部，主要為國際精品品牌Levis、Nautica、Calvin Clein、Harley Davidson代工生產皮革飾品，即使有航運緊張的影響，去年營業額仍然倍增，今年訂單持續增長，且預計有新客戶加入，營收再大幅成長可期。

中菁會由執行長張清泉，於1995年創立，是全台第一個以上市櫃公司董事長及總經理組成的聯誼會，目前近60家會員廠商產值超過兆元，包括廷鑫集團、霹靂國際多媒體、順德工業、豐興鋼鐵、巨大機械、全興集團、建大工業、為升電裝、帝寶工業、興農集團、永信國際、櫻花企業、鄉林集團、台灣數位光訊、總太地產、台灣百和、健和興、德昌營造、全國電子、廣隆光電、達新工業、金雨工業及岱宇國際等知名上市櫃公司，是產業交流的重要平台。

會員們一直以來互相學習成長，具有高度團隊凝聚力，以中部人堅忍不拔、任重拚搏的精神，努力打拚著事業，使中菁會持續不斷壯大，為台灣經濟成長做出最大貢獻。新任會長顏德新，將帶著熱忱服務的態度，接續前任會長霹靂國際多媒體董事長黃文章的任務，積極推動各項會務，並加強與各友會交流合作，讓中菁會持續茁壯成長。