預計在3月初進行的台日棒球交流賽究竟能否順利成行，可望在近兩天有答案，日職會長齊藤惇表示，目前仍持續與中職交換意見中，預計在14、15日決定答案。

台日交流賽原定3月5、6日在東京巨蛋登場，中職聯隊由統一獅隊總教練林岳平領軍，與日本武士隊交手，但近期日本疫情再度升溫，也讓賽事能否順利進行產生許多變數。

中職會長蔡其昌在新春團拜時表示，目前與日方持續溝通中，可能會傾向延賽的方向進行，「但還是會看客觀情勢去做調整。」

今天日職會長齊藤惇繼續春訓視察之旅，再度被問到台日交流賽是否舉辦，他說：「目前仍受到疫情影響，已和中職持續很長一段時間的意見交換，但這樣下去也不是辦法，希望在兩天內決定方向。」

受到疫情及擔心返台後隔離影響到開季調整狀況，已有多位中職球員表態不參賽，恐讓這次台日交流賽「星度」打折扣，齊藤惇說：「如果要打，當然是希望在雙方一流選手都能出戰的情況下。」