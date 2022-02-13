YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，常分享大尺度私密話題，在網上擁有高人氣，今（13日）她透露身上多了個刺青，還是刺在胸前位置，並大方秀出紋身成果，一扯衣服令半球快掉出來，相當火辣。

蕾菈12日去觀看團員孫生參加《炎上》節目，只見她穿著寶藍色細肩帶連身禮服，不但大開深V使的水滴胸形整個被看光，再加上兩條交叉線點綴，更添性感，雖然是穿褲裝，但貼身剪裁仍展現出她前凸後翹的S曲線，尤其車頭燈都快掉出來，讓孫生站在一旁都忍不住偷瞄，十分養眼。

蕾菈穿低胸禮服辣露半球，徵求網友刺青意見。（圖／翻攝自IG）

蕾菈秀出刺青成果，一扯衣服車頭燈快掉出來。（圖／翻攝自IG）

後來，蕾菈在IG限時動態PO出全身自拍照，詢問粉絲意見「紅還是黑」，原來是她結束活動後，直接跑去刺青，想問問大家要刺那種顏色好，不但分享新刺青圖案概念，還透露「第一次刺胸中間，好緊張，聽說超痛。」蕾菈表示自己背上有個「UNALOME」的圖案，是代表「守護咒」，這次則決定在胸前刺蝴蝶樣式的UNALOME，而她手上已有一個「蝶」字的紋身，被問到為什麼都喜歡蝴蝶？她無奈說：「這不是廢話嗎？我就一個女兒，我女兒不就叫蝶蝶嗎？」

最後，蕾菈近距離秀出刺青成果，把衣服往下一拉，豐滿上圍也差點掉出見客，辣度爆表，同時她也曬出刺青過程，自己真實的表情變化，只見她不斷深呼吸忍痛，無奈直呼：「誰說胸口不痛的，給我出來！」